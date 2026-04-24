В правительстве области обсудили реализацию Стратегии государственной нацполитики

В региональном правительстве состоялось рабочее совещание по вопросам реализации на территории региона положений Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года.

Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора области – руководителя аппарата губернатора области Михаила Исаева. В своем вступительном слове он отметил важность организации работы по реализации Стратегии государственной национальной политики на системной межведомственной основе, при активном участии образовательных организаций, учреждений культуры, институтов гражданского общества. Вице-губернатор подчеркнул, что от консолидации усилий и слаженности работы в этом направлении напрямую зависит стабильность этноконфессиональных отношений и общественно-политической ситуации на региональном уровне и в муниципалитетах.

С докладом о текущем состоянии этноконфессиональной сферы региона, проводимой работы, направленной на укрепление общегражданской идентичности и гармонизацию национальных и конфессиональных отношений выступил министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов. Глава ведомства акцентировал внимание участников совещания на важности системного подхода к профилактике предконфликтных ситуаций и построению конструктивного диалога между представителями различных национальностей, проживающих на территории области.

О внедрении принципов Стратегии государственной национальной политики в образовательную среду рассказал министр образования области Александр Блатман. Особый акцент в выступлении был сделан на усилении воспитательной компоненты учебного процесса, направленной на формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения и уважения к традициям народов России.

Культурный аспект реализации государственной национальной политики осветила первый заместитель министра культуры области Елена Познякова. Она представила комплекс планов учреждений культуры, нацеленных на сохранение, развитие и широкую популяризацию русской культуры, а также уникального историко-культурного наследия Саратовской области.

Председатель Общественной палаты области и руководитель регионального отделения

Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Борис Шинчук проинформировал коллег о положительных практиках и успешно реализованных общественных проектах, способствующих укреплению национального и конфессионального мира и гражданского единства.

Важность координации усилий региональных и федеральных органов власти при реализации государственной национальной политики отметила федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова. Она подчеркнула необходимость синхронизации действий для эффективного решения поставленных Президентом России задач в сфере национальной политики.

По итогам совещания был утвержден перечень поручений, включающих комплекс мер, направленных на сохранение этнокультурного многообразия региона, повышение эффективности работы по профилактике экстремизма и создание благоприятных условий для гармоничного межнационального диалога. Об этом сообщает министерство внутренней политики.

