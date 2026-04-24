Российские биологи заявили о разработке «генной вакцины от старости»

Учёные Института биологии старения и медицины анонсировали создание генетического препарата, который, по их замыслу, способен остановить процессы увядания организма.

Исследователи намерены воздействовать на ген RAGE — ключевой элемент, запускающий клеточное старение.

По заявлениям разработчиков, после введения препарата естественное старение клеток блокируется. Если теория подтвердится на практике, речь может идти о создании первого в мире лекарства, напрямую влияющего на биологические механизмы возрастных изменений.

В научной среде к подобным заявлениям традиционно относятся с осторожностью: любой генный препарат требует многолетних доклинических испытаний, проверки на безопасность и этического одобрения. Тем не менее, сама постановка задачи — остановить старение через «выключение» гена RAGE — уже привлекла внимание профессионального сообщества.

О сроках возможного выхода препарата и планах по проведению клинических испытаний пока не сообщается.

Алиса Эай