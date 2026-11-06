В Правительстве РФ оценили темпы развития строительства и ЖКХ в Саратовской области

Саратовская область вошла в число лидеров по выполнению госпрограмм в строительстве и ЖКХ.

Об этом сообщили на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Вместе с Саратовской областью в число лидеров вошли Чечня, Калужская и Пензенская области, Мордовия, Якутия и Татарстан.

На заседании также обсудили подготовку к отопительному сезону, строительство и ввод объектов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и ситуацию на рынке жилья. По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, средняя готовность коммунальной инфраструктуры в стране к зиме достигла 99%, тепло подают почти в 3 тысячи муниципальных образований 87 регионов.