В Саратовской инфекционной больнице лечат девять детей с COVID-19

В Саратовской областной инфекционной клинической больнице продолжают лечить детей с коронавирусной инфекцией.

По данным минздрава на 5 ноября, в учреждении находятся 9 несовершеннолетних с подтверждённым COVID-19, за минувшие сутки поступили ещё пять детей. Один ребенок госпитализирован с пневмонией, остальные восемь — с симптомами ОРЗ; в реанимации детей с ковидом нет, состояние всех пациентов стабильное.

С начала года в регионе зарегистрировано 256 случаев ковида у детей, стационарное лечение потребовалось 171 ребенку. Всего за время пандемии в больницы области с COVID-19 попадали 5912 детей; детские ковидные койки сейчас развернуты только в этой больнице.