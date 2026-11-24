В ноябре 2026 года в региональном правительстве активизировались сокращения раздутого чиновничьего аппарата.

По постановлению губернатора Романа Бусаргина, 18 ноября штат комитета региональной безопасности сократился с 52 до 47 сотрудников, в отделе специальной документальной связи рассчитали одного работника.

Изменения затронули и другие ведомства: 17 ноября сократили персонал правового управления (с 27 до 26 человек), пресс-службы губернатора (с 16 до 15) и управления организационной работы (с 13 до 12). 16 ноября штат комитета по управлению имуществом уменьшился сразу на пять единиц — с 64 до 59 человек; сокращение коснулось также управления земельных отношений (с 16 до 14), юридического отдела и подразделений организационно-кадровой работы и бюджетной отчётности.

Кампания по оптимизации госаппарата началась в 2026 году для снижения нагрузки на областной бюджет. При этом негативная динамика наблюдается и на рынке труда: по данным FinExpertiza, во втором квартале 2026 года в регионе трудоустроились 29,6 тыс. человек, а уволились 35,6 тыс. — дефицит рабочих мест превышает число новых вакансий на 20,2%.