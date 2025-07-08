В Правительстве Саратовской области сегодня чествовали супружеские пары

В день семьи, любви и верности в Правительстве Саратовской области чествовали супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет. Губернатор Роман Бусаргин вручил семьям защитников Отечества медали «За любовь и верность».

-Важно, что в Год Защитника Отечества мы вручаем медали «За любовь и верность» семьям военнослужащих, Героев, которые сегодня самоотверженно продолжают дело своих предков, выполняют священный долг по защите миллионов наших граждан. В вашей бескорыстной преданности своей семье, стране, в умении создавать крепкий и надежный тыл и воспитывать новые поколения настоящих патриотов Родины воплощаются настоящие семейные ценности, — обратился к награждаемым Роман Бусаргин.

Медаль «За любовь и верность» получили:

Супруги Бельденковы Алексей Павлович и Ирина Владимировна в августе прошлого года отметили «жемчужный» юбилей – 30 лет совместной супружеской жизни. Алексей Павлович несет службу в зоне СВО, Ирина Владимировна – волонтер.

Супруги Дубс Сергей Владимирович и Евгения Владимировна в октябре 2025 года отметят «жемчужный» юбилей — 30 лет со дня регистрации брака. В семье трое детей: сын и две дочери. Сергей Владимирович и сын Андрей – участники СВО, Евгения Владимировна и дочери – волонтеры.

Супруги Емельяненко Игорь Константинович и Наталья Николаевна создали семью 27 лет назад. Семья иерея Игоря Емельяненко является примером устроения семейной жизни и воспитания детей. Игорь Константинович руководит епархиальным отделом по духовному окормлению и помощи ветеранам СВО, силовых структур, а также членам их семей. Вместе с Натальей Николаевной они воспитывают пять детей. Два сына пошли по стопам отца Игоря и выбрали путь служения Церкви и людям.

Супруги Еременко Алексей Петрович и Елена Геннадиевна – «серебряные» юбиляры, в сентябре 2024 года отметили 25 годовщину со дня заключения брака. Алексей Петрович — ветеран МВД, Елена Геннадиевна – волонтер. Они вырастили достойную смену: в семье 2 сына. Старший служил в Росгвардии. Мобилизован в сентябре 2022 года, в настоящее время находится в зоне СВО.

Супруги Ивахненко Андрей Геннадиевич и Людмила Евгеньевна состоят в браке 27 лет. В семье сложилась династия военных: три поколения мужчин семьи Ивахненко посвятили себя служению Родине. Супруги достойно воспитали двух сыновей.

Супруги Маркеловы Роман Викторович и Татьяна Анатольевна – «серебряные» юбиляры, 16 июня 2025 года отметили 25-летие совместной супружеской жизни. В дружной семье Маркеловых 10 детей: 6 сыновей и 4 дочери. Старший сын – военнослужащий, участник боевых действий.

Супруги Овечкины Алексей Александрович и Светлана Юрьевна вступили в брак 38 лет назад. Семья проживает в селе Логиновка Краснокутского района Саратовской области, где они родились и выросли. В семье два сына. Старший – участник СВО. Младший сын – заместитель командира эскадрильи в Краснокутском летном училище гражданской авиации.

Супруги Павличенко Владимир Александрович и Ольга Максимовна вместе 37 лет. Они достойно воспитали 5 детей. Младший сын Владислав избрал делом своей жизни служение Отечеству. В 2022 году погиб при исполнении воинского долга.