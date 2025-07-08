Володин: Принят закон о расширении оснований для лишения гражданства

Было 64, станет 72.
Законопроект, расширяющий основания для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации, принят в первом чтении.
В настоящее время прекращение приобретённого гражданства нашей страны возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями УК РФ.
Среди них бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организация преступного сообщества, шпионаж, государственная измена, разглашение государственной тайны и др.
Законодательной инициативой предлагается дополнить перечень ещё 8 основаниями, включив:
— совершение насильственных действий сексуального характера;
— публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма;
— оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;
— пропаганду нацистской атрибутики или символики;
— сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны;
— оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов;
— публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
— неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.
Планируем в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля.