Володин: Принят закон о расширении оснований для лишения гражданства

Было 64, станет 72.

Законопроект, расширяющий основания для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации, принят в первом чтении.

В настоящее время прекращение приобретённого гражданства нашей страны возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями УК РФ.

Среди них бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организация преступного сообщества, шпионаж, государственная измена, разглашение государственной тайны и др.

Законодательной инициативой предлагается дополнить перечень ещё 8 основаниями, включив:

— совершение насильственных действий сексуального характера;

— публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма;

— оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;

— пропаганду нацистской атрибутики или символики;

— сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны;

— оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов;

— публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

— неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Планируем в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля.