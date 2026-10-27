В «трудовом» нацпроекте участвуют более 100 саратовских предприятий

Более 110 предприятий Саратовской области внедрили бережливые технологии: производительность выросла на 35%.

Саратовская область демонстрирует устойчивую положительную динамику в рамках федерального проекта «Производительность труда». Промежуточные результаты шестилетней работы региона по внедрению бережливых технологий представил на постоянно действующем совещании губернатор Роман Бусаргин.

К инициативе присоединились более 110 предприятий из ключевых секторов экономики, объединяющих свыше 28 тысяч работников. В среднем производительность труда на площадках-участниках выросла почти на 35%, а зарплаты сотрудников — на 14%. Валовая добавленная стоимость от реализации проектов достигла 45,4 млрд рублей.

Глава региона поручил активизировать вовлечение в проект районных предприятий и муниципалитетов, а также масштабировать практики бережливого производства на социальную сферу. Федеральный проект входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», действующий до 2030 года.