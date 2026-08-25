В пресс-центре КП подведут итоги приёмной кампании 2026

26 августа в 12:00 пройдёт пресс-конференция, посвящённая итогам приёмной кампании в саратовских вузах. Участники — представители СГЮА, СГТУ и ПИУ РАНХиГС.

Заместитель директора ПИУ РАНХиГС Елена Сергеева, начальник управления приёма СГЮА Александр Колмаков и проректор по учебной работе СГТУ имени Гагарина Ю.А. Ольга Мизякина расскажут о проходных баллах, балансе между ЕГЭ и олимпиадными победами, квотировании мест для победителей олимпиад, а также о новых направлениях подготовки и изменениях в правилах приёма.

Трансляция будет доступна здесь.