Власти Саратовской области расширяют возможности транспортной карты «Тройка»

Транспортную карту «Тройка» теперь можно пополнить в «ПлатежЦентре».

Для держателей транспортной карты «Тройка» в Саратове расширилась сеть пополнения. Теперь приобрести карту (стоимость — 150 рублей) и пополнить баланс наличными или банковской картой можно в десятках пунктов сети «ПлатежЦентр» по всему городу.

Ранее это было доступно только в банкоматах Сбера и в мобильном приложении. Оператор системы оплаты проезда ООО «Сервис М» совместно с ООО «СберТройка» запустил новый канал обслуживания, чтобы сделать использование карты удобнее для тысяч пассажиров.

Напомним, «Тройка» начала работать в Саратовской области с мая 2026 года. С 17 июня по инициативе губернатора Романа Бусаргина введён пересадочный тариф — скидка на вторую поездку в течение часа. Он действует на электротранспорте и муниципальных автобусах по ряду маршрутов (№ 6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 90А, 78).

Ранее сеть «ПлатежЦентр» уже обслуживала льготные транспортные карты, а теперь её функционал расширен и на «Тройку».

Ольга Сергеева