В Президентской академии состоялась торжественная церемония вручения наград и дипломов выпускникам

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Состоялась торжественная церемония вручения наград и дипломов выпускникам Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС – один из самых долгожданных праздников выпускников в честь окончания учёбы.

В 2026 году выпускники ПИУ РАНХиГС получили 1115 дипломов по всем уровням образования и формам обучения, из них 273 диплома с отличием.

На выпускном вечере были отмечены труды и заслуги студентов — отличников, активистов, выдающихся студентов в спортивной, общественной, научно-исследовательской и культурно-массовой жизни Института. Среди выпускников – победители и призеры Всероссийской студенческой олимпиады «Я ‒ профессионал», победители и призеры конкурса «Росмолодёжь. Гранты», победители Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», призеры конкурса «Мисс и мистер студенчество России», лауреаты и победители областного фестиваля «Саратовская студенческая весна» и всероссийского фестиваля студенческого творчества филиалов РАНХиГС «А.Р.Т», члены Молодежного Парламента Саратовской области и других общественных объединений, неоднократные победители международных и всероссийских научно-практических конференций, призеры и победители областных и всероссийских спортивных чемпионатов.

Открыла торжественную церемонию исполняющий обязанности директора Поволжского института управления имени Петра Аркадьевича Столыпина Оксана Алексеевна Ляпина. В своей приветственной речи она подчеркнула достижения выпускников и отметила заслуги профессорско-преподавательского состава: «Вы горели учебой, проектами, наукой, и сегодня цифры говорят сами за себя – каждый четвертый выпускник этого года получает диплом с отличием. Спасибо вам, ребята, за ваш энтузиазм, вашим родителям – за то, что доверили вас Президентской академии, и, конечно, нашим преподавателям, которые отдали вам свои знания, опыт и душу. Служите своему делу, верьте в себя, в людей и нашу великую страну. В добрый путь!».

Первым почетным гостем, обратившимся к выпускникам, стал Виктор Леонидович Чепляев, руководивший Институтом более 12 лет. «Куда бы ни занесла вас судьба, работайте в защиту наших ценностей и традиций, нашей истории, нашей России», – напутствовал Виктор Леонидович.

Также с приветственным словом и напутствием для выпускников выступили Федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Людмила Николаевна Борисова, Председатель Саратовской областной Думы Алексей Васильевич Антонов, министр спорта Саратовской области Александр Владимирович Абросимов, Заместитель председателя комитета молодежной политики Саратовской области Петр Олегович Наливайко, Советник министра информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александр Александрович Шугаев, председателя комитета по образованию муниципального образования «Город Саратов» Максим Сергеевич Мишин, заместители директора Поволжского института управления РАНХиГС Елена Юрьевна Сергеева и Юлия Борисовна Степанова.

Церемония вручения дипломов была насыщена творческими номерами студенческих коллективов. Завершился вечер ответным словом выпускников, в котором они выразили благодарность Институту за друзей, бесценный опыт, творчество и множество предоставленных возможностей.

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