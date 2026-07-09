ЛДПР объявила сбор подписей под обращением к Президенту за реальную поддержку семей в России

ЛДПР объявила о старте всероссийской подписной кампании в поддержку обращения к Президенту России о необходимости пересмотра государственной семейной политики, в ходе которой партия намерена собрать миллион подписей жителей страны.

Как отмечают в ЛДПР, партия получила множество обращений, в которых семьи жаловались на невозможность приобрести свое жилье, трудности с получением положенных пособий, качество и доступность медицины. Людям приходится считать каждую копейку и воевать с бюрократией за получение помощи, которая сегодня гарантируется законом.

«Мы запускаем подписную кампанию, потому что хотим, чтобы наши голоса услышал Президент: мы хотим сказать, что поддержка семьи нуждается в корректировке и должна перестать быть формальностью, а превратиться в реальность.Реальные проблемы — обеспечение жильем, трудности с получением пособий и необоснованные отказы в матпомощи, низкий уровень жизни семей с детьми — так и остаются нерешёнными.

Главная наша цель — донести до Президента просьбы миллионов семей, которые устали от пустых обещаний. Мы предлагаем конкретные шаги: «народную ипотеку» под 3%, отмену формальных критериев при назначении пособий, выплату заработной платы родителям, которые воспитывают детей и не могут работать.

Впереди — большая работа по всей стране. Будем встречаться с людьми, фиксировать каждую историю, чтобы голос каждого был услышан и учтён. Каждая подпись — это шаг к тому, чтобы поддержка семьи стала не привилегией, а нормой», — сказала Мария Воропаева, Первый заместитель Руководителя ЦА ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании, Руководитель Федерального избирательного штаба ЛДПР.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в преддверии начала подписной кампании представители ЛДПР во всех регионах страны вышли на одиночные пикеты в поддержку российских семей, чтобы напомнить о том, что миллионам людей сегодня нужны не красивые обещания раз в год, а государственная политика, предоставляющая помощь каждому родителю и ребенку в России вне зависимости от региона проживания и уровня достатка.