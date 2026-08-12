В прудах саратовского Горпарка летом опять массово гибнет рыба

В саратовском Горпарке всплыла мёртвая рыба — горожане требуют ответа.

В Городском парке культуры и отдыха Саратова разразился экологический скандал. На поверхности одного из прудов обнаружена мёртвая рыба, а территорию заполнил зловонный запах. Фотографиями в Telegram-канале администрации Октябрьского района делятся возмущённые жители.

Чиновники ответили стандартной отпиской: «ежедневно осуществляется очистка мусора с поверхности воды». Однако на замечания, что на кадрах — именно рыба, а не пластик, власти не отреагировали.

Проблема не нова: ещё в мае жители жаловались на обмеление прудов, тину и сокращение числа птиц и рыбы. В сентябре прошлого года гибель животных объясняли «естественными причинами» — сухостью климата и перенаселённостью водоёмов. Парк сейчас находится на реконструкции после передачи в городскую собственность год назад.

Ольга Сергеева