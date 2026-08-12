Губернатор Саратовской области занял 44 место из 89 в медиарейтинге

Роман Бусаргин улучшил позиции в медиарейтинге.

Саратовский губернатор поднялся на одну строчку в ежемесячном рейтинге цитируемости глав регионов, составленном компанией «Медиалогия» по итогам июля. В общем списке из 89 губернаторов глава Саратовской области занял 44-е место (в июне был 45-м).

В Приволжском федеральном округе, где представлены 14 руководителей, Бусаргин также улучшил показатель — теперь он на 7-й позиции вместо 8-й.

Динамика положительная, хотя положение в середине списка остаётся стабильным. Рейтинг основан на частоте упоминаний в российских СМИ. Причем, как положительных, так и отрицательных.

Ольга Сергеева