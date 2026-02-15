В Радищевском музее открылась выставка «Большое искусство» с полотном из собрания Александра II

В Саратовском художественном музее имени Радищева начала работу выставка «Большое искусство».

Экспозиция объединила 35 крупноформатных живописных и графических произведений из фондов музея, часть из которых демонстрируется публике впервые.

Центральное место занимает монументальное полотно Павла Плешанова «Убиение царевича Дмитрия» (1869 год). Картина поступила в коллекцию из собрания императора Александра II и с 1885 года постоянно выставлялась, однако позже была отправлена в запасник на реставрацию. Теперь она снова доступна для посетителей.

В экспозиции представлены пейзажи и портреты XIX–XXI веков, а также советские плакаты 1920-х годов. Среди ключевых работ — «Групповой портрет студентов-скульпторов» Дмитрия Жилинского (1964 год), на котором изображены молодые скульпторы в мастерской художника. Также можно увидеть портреты исторических личностей: от княгини Марии Николаевны до Владимира Ленина.

Выставка работает до 12 апреля в главном здании музея на улице Радищева, 39.

Кроме того, в апреле в Радищевском музее планируется открыть отдельную экспозицию, куда привезут одну из самых известных картин Ильи Репина — «Не ждали».

Ольга Сергеева