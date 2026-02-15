Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с троллейбусом в Энгельсе

В Энгельсе после ДТП с троллейбусом шестеро пострадавших отказались от госпитализации.

Минздрав региона озвучил интернет-изданию «Новости Саратова» состояние пострадавших в аварии с участием троллейбуса № 109 и кроссовера «Чанган», произошедшей 14 февраля в Энгельсе на улице Максима Горького.

После осмотра шестеро из них написали отказ от госпитализации и отправились на амбулаторное лечение. В стационаре остается 54-летняя женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, после столкновения троллейбус и легковушка врезались в столбы. Всего пострадали девять человек. По данным ГАИ, за рулем иномарки находилась 47-летняя женщина, троллейбусом управлял 22-летний водитель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ольга Сергеева