В районах области прошли встречи с предпринимателями

В июне текущего года в рамках реализации Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» совместно с НМК Фонд микрокредитования Саратовской области провели рабочие встречи с бизнес-сообществом и самозанятыми гражданами Ершовского, Вольского и Ровенского муниципальных районов.

Действующие в Гарантийном фонде программы льготной финансовой поддержки позволяют участникам предпринимательской деятельности открыть свой бизнес или развить уже существующий на выгодных условиях.

В открытом диалоге предприниматели узнали об условиях и порядке предоставления льготных микрозаймов в рамках государственной программы поддержки СМП региона, поручительств и гарантий по банковским кредитам и займам.

В городе Ершов встреча с предпринимателями прошла 10 июня текущего года. Всего за время деятельности Гарантийного фонда 8 предпринимателей Ершовского района Саратовской области получили финансовую поддержку в виде поручительства в размере 18 млн. рублей, что позволило им привлечь заемные средства банка на общую сумму 36 млн. рублей для развития своего бизнеса. В городе Вольск рабочая встреча прошла 20 июня текущего года. За время деятельности Гарантийного фонда 34 предпринимателя Вольского района Саратовской области получили финансовую поддержку в виде поручительства в размере 112 млн. рублей, что позволило им привлечь заемные средства банка на общую сумму 257 млн. рублей для развития своего бизнеса. В Ровном мероприятие прошло 27 июня текущего года. За время деятельности Гарантийного фонда 13 предпринимателей Ровенского района области получили финансовую поддержку в виде поручительства в размере 93 млн. рублей, что позволило им привлечь заемные средства банка на общую сумму 187 млн. рублей для развития своего бизнеса.

Напомним: В случае недостаточности залогового обеспечения у заемщика, по согласованию с ним, финансовая организация (банк, Фонд микрокредитования, Фонд развития промышленности) может обратиться в Гарантийный фонд для обеспечения кредита (займа) поручительством в объеме до 50% от суммы кредита (займа). Максимальная сумма предоставляемого поручительства – 25 млн. рублей.

Более подробную информацию о мерах государственной финансовой поддержки субъектов МСП, оказываемых Фондом, можно узнать на сайте организации www.saratovgarantfond.ru, либо связавшись с сотрудниками организации: г. Саратов ул. Краевая д.85 лит. А оф.305. Тел: 8(8452) 75-34-15, Е-mail: garantfond@mail.ru.