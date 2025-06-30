Эксперт ПИУ РАНХиГС о механизме досудебного подтверждения пенсионных прав

Минтруд России предложил внедрить в РФ с 2027 года институт досудебного обжалования решений о размере пенсии, который позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент кафедры служебного и трудового права Светлана Колобова отмечает: «Признание прав и свобод человека высшей ценностью и их защиты обязанностью государства непосредственно вытекает из зафиксированного в Конституции положения о том, что Российская Федерация – есть демократическое правовое государство, конечная цель деятельности которого состоит в обеспечении прав и свобод человека.Признавая в ст. 39 право каждого гражданина на социальное обеспечение, Конституция Российской Федерации одновременно возлагает на государство обязанность создавать все необходимые условия для осуществления этого права.

Одним из основных направлений социальной политики является социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малоимущих слоев населения. Согласно ст.72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся: защита семьи, социальная защита, включая социальное обеспечение. Главная задача государственной поддержки – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей. Одной из значительных финансовых гарантий социальной защиты лиц пожилого возраста выступает пенсионное обеспечение. Государственная система социального обеспечения пенсиями занимает центральное место в механизме социальной защиты населения. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400 «О страховых пенсиях», определяя значение страховой пенсии для поддержания материальной обеспеченности и удовлетворения основных жизненных потребностей пенсионеров, указывает на субсидиарную ответственность государства за пенсионное обеспечение.

Общественные отношения, которые складываются в процессе материального обеспечения граждан, когда они достигают пенсионного возраста либо по тем или иным причинам временно или постоянно утрачивают трудоспособность, тесно связаны с трудовыми отношениями. Размер материального обеспечения граждан обычно соизмеряется с заработком, который они получали, находясь в трудовых отношениях с работодателем, а общий (страховой) и специальный стаж работника имеют значение при возникновении права на соответствующие виды пенсий и определение их размера. До начала пенсионной реформы в 2002 году трудовой стаж был основным показателем при определении размера выплат. А после реформы важным стал страховой стаж и суммы пенсионных отчислений в Пенсионный фонд России (сейчас — Социальный фонд России).

Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 утверждены Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий. В соответствии с действующим законодательством обязанность по предоставлению документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсии, возложена на гражданина. С 2015 года при назначении пенсии периоды работы как до регистрации, так и после регистрации гражданина в системе обязательного пенсионного страхования устанавливается по сведениям индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Вся информация хранится в Федеральной базе данных ПФР. До даты регистрации сведения о стаже были представлены работодателями по форме СЗВ-К на всех работающих граждан.

По законодательству в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись гражданином, при условии, что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. К уплате страховых взносов приравниваются взносы на государственное социальное страхование до 1991 года, уплата единого социального налога и единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности до 2002 года. Таким образом, полноту представленной информации о периодах работы и суммах уплаченных страховых взносов за каждый период работы граждане могут видеть в выписке из индивидуального лицевого счета в Личном кабинете на сайте Социального фонда России. При подсчете страхового стажа периоды работы и иные периоды, включаемые в этот стаж, подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, находящихся в распоряжении органов СФР. При отсутствии или неполноте сведений указанные периоды подтверждаются письменными доказательствами или свидетельскими показаниями. К письменным доказательствам относятся: трудовая книжка; трудовой договор; справки, выдаваемые работодателями или государственными и муниципальными органами; выписки из приказов; лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, договор гражданско-правового характера. При отсутствии документов, подтверждающих наличие трудовых отношений, невозможности их получения либо восстановления, необходимо обратиться в суд с заявлением об установления юридического факта трудовых отношений.

При невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих факты, имеющие юридическое значение или при невозможности восстановления утраченных документов, такие факты устанавливает суд на основании статьи 265 ГПК РФ.

Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение практики рассмотрения судами в 2016 — 2023 годах и первом полугодии 2024 года дел по пенсионным спорам. Обзор практики утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2024 г. В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами дел по пенсионным спорам Верховный Суд РФ обратил внимание на ряд правовых позиций. Среди них:

1) При обращении гражданина в пенсионный орган по вопросу установления страховой пенсии независимо от формы такого обращения (устное или письменное обращение) пенсионный орган должен зарегистрировать это обращение в журнале регистрации заявлений и разъяснить гражданину его права, связанные с пенсионным обеспечением. В случае невыполнения пенсионным органом названной обязанности, приведшего к несвоевременному обращению гражданина, имеющего право на страховую пенсию, в пенсионный орган с заявлением о назначении страховой пенсии, такой гражданин имеет право на выплату недополученных сумм страховой пенсии за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.

2) Пенсионный орган обязан разъяснить гражданину, обратившемуся с заявлением о назначении страховой пенсии с приложением не всех необходимых для этого документов, какие документы ему следует представить дополнительно. Если эта обязанность пенсионным органом не исполнена, что повлекло отказ в назначении страховой пенсии, суд вправе обязать пенсионный орган выплатить гражданину, предоставившему при повторном обращении недостающие документы, страховую пенсию со дня его первоначального обращения.

Заметим, что судебная практика показывает, что большинство исковых требований граждан в части назначения пенсии удовлетворяются. После вынесения Социальным фондом РФ решения об установлении или отказе в установлении страховой пенсии в отдельных случаях возникают ситуации, связанные с несогласием гражданина с размером установленной выплаты или отказом в ее назначении. В настоящее время у Социального фонда нет возможности урегулировать возникающие споры в досудебном порядке. В то же время срок судебного разбирательства зачастую выходит за рамки одного года.

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсии. Этот механизм позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Институт досудебного регулирования предлагается внедрить с 2027 года. Законопроект предусматривает, что заявления о несогласии с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав. Одной из функций таких комиссий является рассмотрение документов и сведений, представленных гражданином, для подтверждения или установления периодов работы или иной деятельности, включаемых в страховой стаж, и размера заработка, с учетом которых устанавливается пенсионное обеспечение, в целях реализации прав граждан на пенсионное обеспечение. Согласно законопроекту, межведомственная комиссия имеет больше полномочий для включения периодов в стаж, в том числе за счет подключения экспертов из ФНС, Роструда и других ведомств. Как пояснил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, такой механизм досудебного подтверждения пенсионных прав через работу межведомственной комиссии уже был успешно апробирован на территории воссоединенных регионов.

Представляется, что введение нового досудебного механизма урегулирования жалоб позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений и позволит более комплексно подходить к формированию пенсионных прав граждан по всей стране. Предлагаемый законопроектом дополнительный инструмент ускоренного рассмотрения спорных вопросов с помощью межведомственной комиссии по реализации пенсионных прав не ограничивает реализацию конституционного права на судебную защиту.

Заметим, что информированием граждан и консультированием о предоставляемых мерах социальной поддержки активно занимаются профильные министерства, учреждения социальной поддержки населения, отделения СФР, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для постепенной интеграции четырех новых регионов в социальную систему России был предусмотрен механизм, предусматривающий переходный период. Так, в течение переходного периода жители новых субъектов могут обращаться за выплатами по старым документам об инвалидности. Такой период длится больше 2,5 лет: с марта 2023 года по декабрь 2025 года. Так как востребованность такой социальной поддержки велика, российским государством предусмотрены упрощенные механизмы оформления выплат. Начиная с 2026 года, по завершению переходного периода, все выплаты будут устанавливаться на основании освидетельствования по законодательству Российской Федерации. Социальный фонд России на своем официальном сайте дает разъяснение о том, что граждане, которые ранее уже прошли освидетельствование по законодательству Российской Федерации, с 1 января 2026 года продолжат получать назначенные выплаты. Данные об освидетельствовании в органах медико-социальной экспертизы не нужно лично представлять в Социальный фонд, так как они будут автоматически переданы посредством информационных систем.

Социальная политика тесно связана с социальной защитой населения, предусматривающей систему законодательных, экономических, социальных гарантий населению. Принципы гуманизма и справедливости, лежащие в основе правовой системы, требуют особого подхода к правовому регулированию правового положения отдельных категорий населения, в частности нетрудоспособных граждан в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. Внесение изменений и дополнений в федеральные законы и иные нормативные правовые акты направлены на повышение социальной защищенности граждан».