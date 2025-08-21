В районах Саратовской области сообщили о трех погибших военнослужащих

От

В зоне СВО погибли трое военнослужащих из Саратовской области.

12 мая 2025 года смертью героя пал уроженец Балакова Артем Ягудин.

Также подтверждена гибель жителя Энгельса Александра Галичия и бойца из Турковского района Ивана Жижина.