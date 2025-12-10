В районе саратовского онкоцентра в ДТП пострадала женщина-пассажирка

В Ленинском районе Саратова 9 декабря зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.

Об этом сообщила городская Государственная автоинспекция.

Столкновение двух автомобилей произошло около 16.00 улице Шехурдина, напротив дома № 26В/1 между онкологическим центром и Ипподромной улицей. Участвовали в столкновении автомобиль «УАЗ Патриот», которым управлял 64-летний водитель, и автомобиль «Рено Логан» под управлением 30-летней женщины.

В результате аварии травмы получила 38-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан». В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются, — отметили представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения города.

Ольга Сергеева