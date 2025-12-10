В Саратове и Балашове депутаты призвали коммунальщиков к своевременной уборке снега

Депутаты Саратовской областной Думы на местах инспектируют готовность коммунальных служб и учреждений благоустройства к зимнему периоду, уделяя особое внимание наличию спецтехники, запасам противогололедных материалов и планам работы в условиях снегопадов.

9 декабря в Саратове депутат Андрей Еремин посетил МБУ «Служба благоустройства Кировского района», где осмотрел парк спецтехники, насчитывающий 71 единицу.

«В этом году парк пополнился на 3 единицы: 2 коммунальные машины и автомобиль ГАЗ «Соболь», укомплектованный для выполнения оперативных задач по уборке снега», – сообщил Еремин. По предоставленной ему информации, районная служба благоустройства обладает достаточным запасом средств для борьбы с гололедом: в наличии более 500 тонн реагента и свыше 2 тысяч тонн песчано-солевой смеси. «На дворе декабрь, и жители Кировского района Саратова должны быть уверены, что профильная служба готова к снегопадам, оттепелям и другим капризам зимней погоды. Главное – работы должны проходить своевременно», – подчеркнул Андрей Еремин.

Тем временем в Балашове депутат Алексей Кольцов проверил подготовку муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение», ответственного за содержание городских дорог.

«Дороги начали обрабатывать противогололедным составом», – отметил Кольцов. По его информации, наготове в Балашове 23 единицы спецтехники, более 550 тонн песчано-соляной смеси и 10 тонн специальных реагентов. К работам на дорогах привлекут более 120 сотрудников.

Вместе с тем, он указал на необходимость обновления материально-технической базы: «Предприятие нуждается в обновлении спецтехники, ремонте зданий и сооружений».

«С руководителем учреждения подробно обсудили графики работы, маршруты уборки и текущие задачи. Коллектив предприятия приложил максимальные усилия для подготовки к зимнему периоду. Несмотря на сложности, основной состав спецтехники готов к выполнению поставленных задач», – резюмировал Кольцов.