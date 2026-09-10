Увидеть работы Родченко и его современников можно в Радищевском музее

Выставка «Фотоавангард 1920–1930‑х. Александр Родченко и его современники» уже открылась в Саратовском художественном музее имени Радищева!

Прямо сейчас в залах музея разворачивается настоящая машина времени: 72 работы погружают в бурный, дерзкий и невероятно живой мир советского фотоавангарда. Здесь не просто снимки — здесь революция взгляда. Смелые ракурсы, резкие диагонали, неожиданные точки съёмки — всё то, что когда‑то переворачивало представление о фотографии, теперь можно увидеть своими глазами.

В экспозиции — шедевры Александра Родченко и других культовых мастеров эпохи: Аркадия Шишкина, Елизара Лангмана, Виталия Жемчужного, Михаила Прехнера, Романа Кармена и других. Каждый кадр — как манифест: художники не фиксировали реальность, а пересобирали её, искали новый визуальный язык, который потом отозвался и в кино, и в дизайне, и в самой эстетике времени.

Выставка работает до конца сентября и приурочена к XXIII Международному кинофестивалю «Саратовские страдания»: это мост между фотографией и кинематографом, разговор о том, как один вид искусства питал другой.

Пресс‑партнёр выставки — медиахолдинг «Волга‑Медиа».

ФОТО: Волга-Медиа