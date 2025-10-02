В регионе налоговой зарегистрировано 60 тысяч индивидуальных предпринимателей

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Саратовской области зарегистрировано 59 991 индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили в УФНС региона, это на 0,8% больше, чем месяцем ранее. В августе бизнес открыли 1 066 человек, из которых 58% составили мужчины.
Основные сферы предпринимательства:
— торговля (34%);
— транспортные услуги (17%);
— строительство (10%).
Возраст предпринимателей варьируется от 16 лет (сфера общепита) до 77 лет (интернет-торговля). Для регистрации бизнеса доступен онлайн-сервис, позволяющий получить электронную подпись и открыть счет дистанционно.
Ольга Сергеева