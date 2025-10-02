В Саратове продлен арест фигуранту дела об убийстве по заданию украинских спецслужб генерала Москалика

Фрунзенский районный суд Саратова продлил на три месяца арест Василию Графскому, обвиняемому в пособничестве терроризму.

Он останется в СИЗО до января 2026 года. Об этом сообщает издание «СарИнформ».

Следствие утверждает, что Графский участвовал в организации взрыва, в результате которого в апреле 2025 года погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, обвиняемый действовал по заданию украинских спецслужб, доставив взрывное устройство в Московскую область и ведя наблюдение за жертвой.

Графский признал вину и сообщил о сотрудничестве с Украиной в 2023-2025 годах. Ранее он состоял в организации «Опора России», а в августе 2025 года был внесен в реестр террористов Росфинмониторинга.

Ольга Сергеева