В регионе остановили машину, в которой перевозили 50 баранов без документов

В Краснокутском районе задержан транспорт с мелким рогатым скотом без документов.

Ветеринарная служба Саратовской области сообщила о задержании 3 октября автомобиля, перевозившего 50 голов мелкого рогатого скота. Транспорт следовал из Новобурасского в Новоузенский район без необходимых ветеринарных сопроводительных бумаг.

Сотрудники ведомства установили владельца животных и сопроводили транспорт обратно к месту отправления. Собранные материалы по факту нарушения переданы в территориальное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

Ольга Сергеева