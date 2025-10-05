В Заводском районе Саратова до конца дня отключили воду

В Заводском районе Саратова 5 октября на день прекращена подача холодной воды.
Плановые ремонтные работы на трубопроводе стали причиной временного отключения холодного водоснабжения в части Заводского района. Об этом сообщили в пресс-службе «Саратовводоканала».
Отключение затронуло следующие адреса:
проспект Энтузиастов (здания с №1 по №18А);
улица Орджоникидзе (дома №2-12);
улица Киевская;
Киевский проезд (дома №3, 4, 5).
Подача воды будет восстановлена в течение текущего дня после завершения ремонтных мероприятий.
Ольга Сергеева