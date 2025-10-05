В Заводском районе Саратова до конца дня отключили воду

В Заводском районе Саратова 5 октября на день прекращена подача холодной воды.

Плановые ремонтные работы на трубопроводе стали причиной временного отключения холодного водоснабжения в части Заводского района. Об этом сообщили в пресс-службе «Саратовводоканала».

Отключение затронуло следующие адреса:

проспект Энтузиастов (здания с №1 по №18А);

улица Орджоникидзе (дома №2-12);

улица Киевская;

Киевский проезд (дома №3, 4, 5).

Подача воды будет восстановлена в течение текущего дня после завершения ремонтных мероприятий.

Ольга Сергеева