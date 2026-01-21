В регионе пересмотрят порядок социальной поддержки ряду саратовских льготников

В Саратовской области готовятся изменения в социальной поддержке льготников.

Комитет по социальной политике Саратовской областной думы 21 января одобрил пакет поправок в региональное законодательство, направленный на обновление системы соцподдержки.

Ключевое изменение коснётся Почётных граждан области: компенсация за санаторно-курортное лечение будет рассчитываться исходя из фактического времени пребывания, а не по старой фиксированной схеме.

Кроме того, для пенсионеров-медиков в сёлах льготы по оплате ЖКУ с апреля 2026 года будут назначаться сразу с момента обращения, без отсрочки. Также упростится процедура присвоения звания «Ветеран труда» для отличившихся сотрудников Банка России — основанием станет ведомственная награда.

Изменения также включают уточнение терминологии: для ряда выплат, например на проезд и связь, понятие «компенсация» будет заменено на «финансовая выплата». Все поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании облдумы.

Алиса Эай