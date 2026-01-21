Саратовская область каждый день скорбит по погибшим бойцам в зоне СВО

От

Саратовская область сообщила о гибели ещё пяти военнослужащих в ходе специальной военной операции.

В официальных некрологах значатся следующие имена:

Мансур Идрисов (Александрово-Гайский район)

Константин Анисахаров (1981 г.р., Балаковский район, выпускник-программист) — погиб 22 ноября 2024 г.

Денис Бойков-Ерусланов (1978 г.р., Балаковский район) — погиб 15 декабря 2024 г.

Вадим Колосов (г. Саратов)

Алексей Головин (г. Саратов)

Биографии Мансура Идрисова, Вадима Колосова и Алексея Головина официально не раскрываются.

Прощание с Константином Анисахаровым и Денисом Бойковым-Еруслановым из Балаковского района состоится 22 января.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Списки погибших обновляются ежедневно.

Ольга Сергеева