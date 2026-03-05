В регионе первыми в стране отметили День трезвости

Саратовская область стала пионером в возрождении дореволюционных традиций.

В эфире радио «Комсомольская правда в Саратове» руководитель областного общества трезвости и здоровья Наталия Королькова рассказала об истории и значении памятной даты, которая приходится на 11 сентября.

По словам Наталии Александровны, традиция проведения этого дня уходит корнями в дореволюционное прошлое. Она напомнила, что в те времена Российская империя считалась одной из наименее потребляющих алкоголь стран вплоть до начала Великой Отечественной войны. Именно саратовцы взяли на себя инициативу первыми в современной России возродить этот праздник.

Гостья студии также отметила, что даже в непростые исторические периоды неравнодушные граждане объединялись, чтобы поддержать людей, столкнувшихся с пагубной привычкой. Создавались профильные сообщества, велась работа по популяризации здорового быта.

«Вот такая наша Россия. Я испытываю гордость за страну и за родную Саратовскую область», — поделилась эмоциями председатель общества.

Организаторы мероприятия подчеркивают: главная цель Дня трезвости — привлечь общественное внимание к проблеме зависимости и оказать поддержку тем, кто выбрал путь осознанной жизни без алкоголя. Они выражают надежду, что подобные события поспособствуют укоренению соответствующих ценностей в обществе.

Ознакомиться с полной версией беседы можно в сообществе радиостанции ВКонтакте.

Ольга Сергеева