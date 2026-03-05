В Саратовской области призывают увеличить штрафы за нарушения при продаже алкоголя

Ситуацию вокруг розничной продажи алкогольной продукции изучили на площадке Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

Участие в заседании рабочей группы, которое провел председатель ТПП Илья Бутко, приняли депутаты областной Думы Игорь Иванов и Дмитрий Лыгин (фракция «Единая Россия»).

Первый замминистра экономического развития региона Олег Савенков сообщил о направленных в суды материалах, по которым виновных привлекли к ответственности на общую сумму 220 тысяч рублей. Он выразил мнение, что размер административных санкций (5 тысяч рублей для продавца и от 20 тысяч рублей для должностного лица) не служит заслоном для дальнейших нарушений.

«Безусловно, чем выше штраф, тем больше индивидуальный предприниматель обращает внимание на то, как он ведет дело», – констатировал Савенков.

Эту позицию поддержали в областной прокуратуре. Представитель ведомства заявил о 1,3 тысячи составленных полицией за 2025 год административных материалов и более 200 – с начала текущего года. По его словам, необходимо либо повышать штрафы, особенно за рецидивные правонарушения, либо обратиться к опыту субъектов РФ с более жестким законодательством.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в Саратовской области запрещена продажа в розлив пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в потребительскую тару в стационарных торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах или пристройках к ним. Такие поправки в законодательство приняла Саратовская областная Дума. Между тем, прозвучала информация, что только в Саратове, вопреки действующим запретам, в многоквартирных домах продолжают работать несколько десятков объектов по продаже пива в розлив, а также заведения якобы общественного питания. Списки нарушителей передали в надзорные органы для адресных проверок.

Депутат областной Думы Дмитрий Лыгин призвал к максимально жестким мерам в отношении преступающих закон. «Возможно, необходимо повышать штрафные санкции в отношении и продавцов, и владельцев бизнеса», –добавил парламентарий.