В регионе появился новый градостроительный стандарт

В Саратовской области утвержден новый стандарт градостроительства, основанный на комплексном развитии территорий.

Вместо точечной застройки приоритет отдается созданию полноценных жилых пространств с развитой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Пионером этого подхода стал микрорайон «Солнечный-2», где вместе с жильем возводят школу на 550 учеников и детский сад на 280 мест. Для отдыха жителям создадут бульвар и парковую зону с разнообразными площадками.

Одним из самых амбициозных проектов станет освоение территории бывшего аэропорта «Центральный». Планируется, что здесь на площади в миллион квадратных метров будут проживать около 27 тысяч человек. Инфраструктура включает три школы, девять детских садов, четыре поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс.

По словам главного архитектора области Анастасии Пузановой, это станет одним из крупнейших градостроительных преобразований в регионе.

Новая политика, инициированная губернатором Романом Бусаргиным, уже нашла воплощение в пяти локациях Саратова, Энгельса и Балаково. Для координации этих процессов с 2026 года начнет работу Институт развития территорий Саратовской области.

Ольга Сергеева