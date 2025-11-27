Гимназисты Саратова попросили бойцов СВО о трофеях

Учащиеся гимназии № 75 Саратова организовали акцию поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции, отправив им письма и гуманитарные посылки.

В своих обращениях школьники также попросили бойцов помочь в формировании музейной экспозиции для новой школы, которая будет носить имя Героев СВО. Ребята предложили передать для будущего музея любые памятные предметы.

Как отметили организаторы, подобные инициативы позволяют подросткам на практике осознать важность гражданской ответственности и взаимопомощи. Все собранные отправления будут переданы на передовую через волонтерский центр, — сообщает мэрия Саратова.

Подготовила Ольга Сергеева