В регионе пройдет общеобластной прием жителей

Зампреды, руководители министерств и структурных подразделений Правительства области, а также главы районов в субботу, 15 ноября, проведут общеобластной прием жителей по широкому кругу вопросов.

Такую задачу поставил губернатор Роман Бусаргин, — сообщает пресс-служба областного правительства.

«Это уже сложившаяся и зарекомендовавшая себя практика, поэтому уделите этому особое внимание. Главный результат — решение вопросов, с которыми обратились жители», — отметил глава региона.

Подготовила Наталья Мерайеф