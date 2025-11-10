В Саратовской области обещают теплую рабочую неделю с дождями

В Саратовской области ожидается дождливая и теплая рабочая неделя.

По данным Гидрометцентра, погодные условия будут определяться ложбиной циклона, что приведет к периодическим дождям, включая умеренные осадки в среду и четверг.

Температурный режим превысит климатическую норму на 5-7 градусов: ночью столбик термометра будет показывать +2…+7°, днем — +6…+11°. В Саратове температурные показатели составят +5…+7° ночью и +8…+10° днем.

Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении видимости из-за тумана в ночные и утренние часы, а также об усилении ветра во второй половине недели с порывами до 14 м/с.

Ольга Сергеева