В регионе расширили социальную поддержку многодетных и молодых семей

В Саратовской области усиливают адресную помощь для семей с детьми.

По предложению губернатора Романа Бусаргина изменены правила получения денежной компенсации вместо земельного участка для многодетных семей. Тепреь право на сертификат предоставляется независимо от того, признана ли семья нуждающейся в улучшении жилищных условий.

В текущем году этой выплатой уже воспользовались 319 семей. Параллельно введена дополнительная поддержка для молодых родителей: если в семье после 1 января 2025 года родился ребёнок, а возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, они могут претендовать на компенсацию от 50% до 75% расходов по аренде жилья.

Напомним, все программы жилищной поддержки курирует региональное Министерство строительства и ЖКХ.

Ольга Сергеева