Роспотребнадзор помог саратовцу взыскать с предпринимателя 158 тысяч рублей за двери

С помощью Роспотребнадзора саратовец через суд вернул свыше 150 тысяч рублей за неполученный товар.

Он заказал двери на 93 660 рублей и внёс предоплату 75 000 рублей, однако продавец сорвал сроки поставки и проигнорировал претензии.

После неудачных попыток урегулировать конфликт покупатель обратился в надзорное ведомство. Специалисты подготовили исковое заявление, который затем полностью удовлетворил Кировский районный суд Саратова.

С предпринимателя Владимира Кубасова взыскали всю сумму компенсации: возврат предоплаты, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда — всего 158 062 рубля 50 копеек. Решение суда уже вступило в силу.

