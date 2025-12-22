В регионе трудоустроят 35 земских работников культуры

В районах Саратовской области продолжится реализация федеральной программы «Земский работник культуры».

С 2026 года количество специалистов, которые получат по 1 млн рублей при трудоустройстве в учреждения культуры в населенных пунктах, где проживают до 50 тысяч человек, увеличено с 30 до 35 человек. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Сейчас в районах формируются соответствующие заявки. Руководителям муниципалитетов необходимо объективно оценить ситуацию по своим территориям и определить, где и какая есть потребность в работниках культуры, и в максимально короткие сроки предоставить данные в профильное министерство.

Напомним, программа «Земский работник культуры» — новый проект Президента России Владимира Владимировича Путина, который реализуется с этого года. В Саратовской области уже трудоустроены первые 30 участников. Специалисты отправились в 15 районов, в том числе и отдаленные: Озинский, Духовницкий, Александрово-Гайский, Хвалынский, Новоузенский, Романовский.

— Проект для Саратовской области очень востребованный и своевременный. Для большинства сел и поселков дома культуры, школы искусств, музеи, библиотеки становятся объединяющими центрами. Именно в сельской местности сосредоточено более 87% различных учреждений культурно-досугового и библиотечного типов. Сейчас в сфере культуры в целом трудоустроены свыше 11 тысяч человек, однако кадровые вопросы остаются. Федеральная поддержка позволит постепенно закрыть потребность, при этом на уровне региона продолжим параллельно укреплять материально-техническую базу учреждений, — отметил глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева