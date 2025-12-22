Студенты представили Саратовскую область на Всероссийском молодёжном форуме в Рязани

В Рязанской области прошёл Всероссийский форум достижений для активистов системы среднего профессионального образования.

Мероприятие собрало 1000 участников из 50 регионов страны, среди которых студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Программа форума включала модерационные сессии и мозговые штурмы по современным методам патриотического воспитания, промышленные экскурсии на предприятия региона, а также культурную программу с посещением Рязанского кремля. Участники анализировали существующие практики и предлагали идеи для масштабирования успешных проектов.

На закрытии форума были представлены ключевые наработки по трём направлениям: профориентация и становление специалиста, воспитание через патриотические проекты, а также противодействие опасным манипуляциям в информационной среде. Участие в форуме позволило саратовским студентам обменяться опытом с коллегами из других регионов и получить новые компетенции для реализации молодёжных инициатив.

Ольга Сергеева