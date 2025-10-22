В регионе восстановили 100 км тротуаров

В рамках региональной программы в Саратовской области за 2 года удалось отремонтировать около 100 км тротуаров.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в общей сложности на это было направлено свыше 400 млн рублей.

— Объективно, эта региональная программа — одна из самых востребованных. Об этом говорят жители и на встречах, которые провожу в районах. В первую очередь поднимаются вопросы обустройства подходов к социальным учреждениям.

Со стороны органов местной власти необходимо не только грамотно расходовать дополнительное финансирование, но и обеспечивать достаточный контроль. Это касается гарантийных обязательств со стороны подрядчиков. Их соблюдение — важное условие. В ближайшее время руководители муниципалитетов должны провести соответствующие проверки. Специальная комиссия будет сформирована на базе министерства строительства и ЖКХ, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф