Мэрия Саратова: началась подготовка пассажирского транспорта к зиме

Комитет по транспорту совместно с Министерством транспорта Саратовской области и перевозчиками начали подготовку городского транспорта к зимней эксплуатации с 1 августа 2025 года.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», транспортные предприятия проводят ряд мероприятий для безопасной работы в условиях пониженных температур.

Основные меры включают переход маршрутов на зимнее расписание с 1 сентября, подготовку контактной сети и проверку готовности инфраструктуры. По состоянию на начало октября, готово около 92% электротранспорта и инфраструктуры к зимнему периоду, остальные работы будут завершены в ближайшее время.

Особое внимание уделяется обеспечению комфортного микроклимата в салоне: температура должна поддерживаться на уровне от +12 °C зимой до +25 °C летом.

Произведены ремонтные и профилактические работы отопительных систем подвижного состава муниципальных автобусных маршрутов. На сегодняшний день готовность автомобильного транспорта к работе в зимних условиях составляет 95% и будет завершена до конца месяца.

Об этом сообщает мэрия Саратова.

Ольга Сергеева