В результате атаки БПЛА в Саратове пострадала женщина

В результате утренней атаки БПЛА во вторник 11 ноября были выбиты окна в нескольких домах Заводского района Саратова.

Есть одна пострадавшая, врачи оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

— На месте детально проговорили вопросы восстановления поврежденных элементов и материальной поддержки в случае ущерба имуществу. Районная администрация будет находиться с гражданами на постоянной связи и оказывать всю необходимую помощь. Специальный пункт для этого развернут на базе близлежащей школы.

Специалисты также обследуют всю территорию, чтобы исключить какую-либо опасность. После завершения всех мероприятий жители смогут вернуться домой. В случае необходимости гражданам предоставят возможность бесплатного размещения в гостиницах, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф