Панков: Нужны ли в парках и скверах электросамокаты?

Во время посещения парка на Корсачке жители подняли важный вопрос.

В этом году по депутатскому проекту Вячеслава Володина создано более 50 новых парков и скверов в Саратове. На следующий год запланировано благоустройство 13 крупных парков. Мест для отдыха горожан стало больше. Но часто отдых жителей омрачают электросамокатчики, которые гоняют на большой скорости. Создавая опасность для прохожих.

На набережной езда на электросамокатах уже запрещена. Но не все соблюдают запреты. Обязанность городской власти — обслуживать новые скверы и парки, а также следить за соблюдением правил.

Местным чиновникам стоит изучить успешные практики других городов в части запрета электросамокатов в общественных местах. Чтобы обеспечить людям безопасность и спокойный отдых в скверах и парках.