В Романовке увековечили память небесного покровителя медиков Луки Крымского

Павел Астахов передал области два памятника святителю Луке: их открыли в Романовке и Балашове.

В воскресенье 15 марта в двух районах Саратовской области состоялось одновременное открытие и освящение памятников святителю Луке Крымскому (Валентину Войно-Ясенецкому).

Монументы появились в поселке Романовка и на территории Балашовской районной больницы. Чин освящения провел епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий после литургии в Христорождественском храме.

Как памятники попали в регион

Ключевую роль сыграл общественный деятель Павел Астахов — автор фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский». Инициатором выступил благочинный Романовского округа священник Павел Денисов, который в письме Астахову попросил выделить для области сразу два памятника: «Потому что для нас это имя значит очень многое». Просьба была услышана, и монументы передали в регион.

Историческая память

Выбор мест не случаен. Святитель Лука работал главврачом земской больницы в Романовке в 1909–1910 годах. Именно здесь он начал собирать материалы для фундаментального труда «Очерки гнойной хирургии» и крестил в местном храме новорожденного сына.

Депутат облдумы Мария Усова назвала этот период, вероятно, самым счастливым в жизни святого: «Мало кто знал, что Лука Крымский проживал здесь. Мы вполне можем считать его нашим земляком».

Глава района Алексей Щербаков добавил, что открытие памятника — давняя мечта жителей и важный шаг для развития туризма.

В Балашове монумент установили у хирургического корпуса больницы. Глава района Олег Дубовенко отметил, что жители с «десятикратным перевесом» выбрали именно это место. После церемонии там показали фильм Павла Астахова о жизни великого хирурга и святого.

Ольга Сергеева