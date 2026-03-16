В Лысогорском районе пенсионеры по нацпроекту занимаются с гимнастическими палками

Саратовские пенсионеры укрепляют здоровье в гимнастическом зале.

В Лысогорском районе продолжаются общеукрепляющие тренировки для людей элегантного возраста. Занятия проходят в зале адаптивной физкультуры под чутким руководством опытных специалистов. Пожилые люди осваивают упражнения с гимнастическими палками, которые позволяют прорабатывать различные группы мышц и поддерживать организм в тонусе.

Программа тренировок составлена таким образом, чтобы быть доступной для всех желающих вести здоровый образ жизни независимо от уровня физической подготовки. Основная цель занятий — сохранение бодрости и активности в любом возрасте.

Особое внимание уделяется профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Регулярные упражнения помогают корректировать нарушения осанки и предотвращать развитие возрастных изменений. Сотрудники комплексного центра соцобслуживания населения отмечают, что такие тренировки благотворно влияют не только на физическое, но и на эмоциональное состояние пожилых людей.

Напомним, что проект реализуется в рамках региональной программы «Активное долголетие», которая входит в состав национального проекта «Семья». Инициатива была запущена по поручению президента России Владимира Путина.

Аналогичные занятия для старшего поколения сегодня проводятся в центрах социального обслуживания по всей Саратовской области. Они наглядно демонстрируют, что возраст не является препятствием для полноценной и насыщенной жизни, а забота о здоровье должна быть регулярной в любые годы.

Алиса Эай