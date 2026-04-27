В Роспотребнадзоре саратовцам напомнили про главные риски здоровью при заказе готовой еды

Саратовский Роспотребнадзор раскрыл скрытые опасности при заказе готовых блюд.

Обед в пару кликов может обернуться больничной койкой, предупреждают специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии (подведомственная структура Роспотребнадзора). В ведомстве бьют тревогу: популярные сервисы доставки готовой еды создают иллюзию безопасности, тогда как каждое блюдо с курьером таит в себе реальные угрозы.

Чтобы трапеза не превратилась в расследование отравления, эксперты разработали чек-лист для потребителей.

Первый пункт — тотальная проверка «цифрового лица» службы доставки. На официальном сайте агрегатора обязана быть размещена исчерпывающая информация о фактическом продавце: кто приготовил, где, под чьей ответственностью.

Далее — детальная работа с карточкой товара. Пользователь имеет право требовать прозрачности: состав, вес, цена, обратные контакты производителя и четкая инструкция по подаче претензий — это не опции, а необходимый минимум.

Особый пункт — маркировка согласно Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 022/2011). На упаковке должны быть выбиты или наклеены: точное наименование блюда, полный перечень ингредиентов, режим хранения, дата и — для скоропортящейся продукции — даже час изготовления, а также конечный срок годности.

Если хотя бы один пункт отсутствует, специалисты советуют нажать «отказаться от заказа». Здоровье дороже гастрономического любопытства.

Ольга Сергеева