В России эксперты подсчитали стоимость постной продуктовой корзины

Постный набор продуктов обойдется саратовцам в 2000 рублей в неделю.

Аналитики платежного сервиса «Апельсин» подсчитали стоимость недельного постного меню для взрослого жителя России в 2026 году. По данным издания «Газета.Ru», она составит около 2005 рублей. Это менее 300 рублей в день.

Поскольку официальных стандартов для постной корзины не существует, эксперты взяли за основу состав обычной потребительской корзины, заменив мясо и молочные продукты растительными аналогами. В итоговый набор вошли крупы, овощи, фрукты, бобовые и соевые продукты (чечевица, фасоль, тофу и соевое молоко).

Самыми затратными позициями оказались заменители животной продукции: три литра соевого молока потянут на 597 рублей, а 1,2 кг тофу — на 735 рублей. При этом базовые продукты остаются бюджетными: гречка (750 г) стоит всего 28 рублей, рис — 26 рублей, а два килограмма картофеля обойдутся в 74 рубля.

Ольга Сергеева