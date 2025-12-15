В России появится День памяти жертв геноцида советского народа

Государственная Дума 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении новой памятной даты России.

19 апреля будет установлен День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Об этом по итогам заседания Совета ГД сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин, — информирует пресс-служба парламента.

«Наш долг — сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов, спасших весь мир от нацистов. И не дать другим забыть правду о злодеяниях фашистов и героизме советского народа», — сказал он.

Наталья Мерайеф