Президент Путин отметил заслуги трёх саратовских докторов и завкафедрой журналистики СГУ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами.

Среди награжденных – четыре представителя Саратовской области.

За значительный вклад в развитие здравоохранения звание «Заслуженный врач РФ» присвоено главному врачу «Детского центра медицинской реабилитации» Татьяне Менякиной и заведующей отделением Энгельсской детской больницы Жанне Каральской.

Почетной грамотой Президента РФ награждены главный врач Энгельсской районной больницы Елена Широких, а также профессор СГУ Валерий Прозоров – за достижения в педагогике и подготовке кадров.

Ольга Сергеева