В России с 1 января вырос МРОТ и прожиточный минимум: названа точная сумма

В России с 1 января вступил в силу закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, повышающий МРОТ до 27 093 рублей.

Это на 20% больше, чем в прошлом году, и затронет около 4,6 млн работников.

Повышение коснется и зарплат бюджетников, а также повлияет на величину прожиточного минимума. Одновременно с этим проиндексированы страховые пенсии: средняя пенсия по старости теперь превышает 27 тысяч рублей.

Это повышение продолжает курс, начатый в 2018 году, когда МРОТ уравняли с прожиточным минимумом. По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, к 2026 году минимальная оплата труда будет на треть выше прожиточного минимума.

Ольга Сергеева