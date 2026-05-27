В России сняли с хранения и продают редкую «Ниву» с заводским двигателем Peugeot

В Саратовской области продают редкую экспортную «Ниву» с импортным движком.

В сети появилось объявление о продаже уникального для российского рынка автомобиля — ВАЗ-21215 «Нива», оснащённого заводским турбодизельным двигателем фирмы Peugeot. Как сообщает «Российская газета», речь идёт об экземпляре, предназначавшемся для зарубежных рынков.

Особенность этой модификации заключается в её силовой установке. Под капотом установлен 75-сильный турбодизель Peugeot XUD9SD, который развивает крутящий момент порядка 130–140 Нм. Такие автомобили собирались в 90-е годы на дочернем предприятии АвтоВАЗа «Лада-Экспорт».

По словам текущего владельца, автомобиль находится в хорошем техническом и кузовном состоянии: все агрегаты работают исправно, а юридическая чистота не вызывает вопросов — машина стоит на учёте. Пробег составляет 150 тысяч километров. Продавец позиционирует внедорожник как отличный вариант для охоты, рыбалки или пополнения частной коллекции. Стоимость раритетного автомобиля составляет 350 тысяч рублей.

Ольга Сергеева